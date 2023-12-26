"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 279 قضية مخدرات، و143 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83738 حكم قضائي متنوع، و3 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهمًا ارتكبوا 19 واقعة متنوعة، وتحرير 23582 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.