بـ 5.5 مليون جنيه.. تفاصيل إحباط محاولة عنصرين إجراميين تهريب 195 كيلو هيدرو بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من مخدر الهيدرو بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية قبل ترويجها، قدرت قيمتها المالية بأكثر من 5.5 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت باعتزام عنصرين إجراميين، تهريب كمية كبيرة لمخدر الهيدرو بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية تمهيداً لترويجها على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (195 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 195 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (5.850.000 جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.