"مدفعتش تمن التذكرة".. إحالة المتهمين بقتل ربة منزل في كرداسة للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 3 متهمين بقتل ربة منزل والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في منطقة كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعي وتحريات المباحث .

وقال المتهمون أمام النيابة العامة، إن السيدة كانت من متعاطي المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون في المواد المخدرة.

وأضاف المتهمون أنهم قرروا قتل المجني عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها، "مدفعتش تمن التذكرة"، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية في كرداسة.