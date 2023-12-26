النائب العام يشارك في تكريم أعضاء النيابة العامة المميزين باحتفالية تكريم القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شَهدَ النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الإثنين، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة، في حفل أقامته الوزارة احتفاءً بالمتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بإشراف وزير العدل وبحضور رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الوزارة حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وأكد خلال كلمته فى حفل تكريم المتميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، أنه على صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.

وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى 8625 دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى 2212 دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020.