"حاول خلع ملابسها في الشارع".. قرار عاجل من النيابة ضد سائق بتهمة هتك عرض الطفلة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل التحقيقات في اتهام طفلة، لشاب بهتك عرضها في الشارع، قبل أن تأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته.

وفي تحقيقات النيابة العامة، قالت الطفلة وتدعى "جنى" إنها كانت تحضر بعض المتطلبات من سوبر ماركت في منطقتها بأكتوبر، فوجئت بالمتهم يستقل "موتوسيكل"، وعاكسها لفظيا، "قالي انتي جسمك حلو اوي".

وأضافت الطفلة، إنها هربت من أمام السوبر ماركت وتوجهت لآخر حتى تهرب من الشاب، إلا أنه صمم السير خلفها محاولا التحرش بها، "ركن الموتوسيكل قدام شارعنا ومسكني من هدومي ومنطقة حساسة".

وأوضحت الضحية أن المتهم ظل يجذبها نحوه محاولا خلع ملابسها في وسط الشارع، إلا أن الفتاة حاولت الصراخ، ما لفت انتباه أحد الشباب في المنطقة، وبمجرد اقترابه هرب المتهم، "حاول يقطعلي التيشيرت اللي كنت لابساه".

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها السابق.