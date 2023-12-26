بقيمة 4.6 مليون جنيه.. ضبط 11 ألف قرص ترامادول و50 كيلو حشيش مع مسجل خطر بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصر إجرامي بمطروح بحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة، تقدر قيمتها قرابة 4.6 مليون جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية")، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام- 11 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالي "متحصلات نشاطه") وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4.600.000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.