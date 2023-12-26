ارتكب 11 جريمة.. القبض على ميكانيكي تخصص سرقة السيارات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإسماعيلية، وضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغًا من (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ميكانيكي "له معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق فتح باب السيارة "بالمفك" وقيامه بتقطيعها داخل ورشته بدائرة مركز شرطة أبو صوير، ثم بيعها أجزاء حديد خردة لعميله "سيئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير) أمكن ضبطه وسيارة ربع نقل يستخدمها في النقل ، وأقر بشرائه المسروقات والتصرف ببيعها لأحد المصانع.

وأضاف الأول بارتكابه 10 وقائع سرقات سيارات أخرى بدوائر قسمي شرطة (ثان وثالث الإسماعيلية) وأرشدا عن أجزاء السيارات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.