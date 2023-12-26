الحصول على تعويض نزع الملكية قبل الخروج من المنزل.. هيئة المساحة: حق دستوري وقانوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال ياسر محمود، مدير إدارة المساحة بالجيزة، إن لديهم تفهم بالانتقادات الموجهة إليهم بسبب تأخر صرف تعويضات المواطنين بعد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وأوضح أن الدستور والقانون نصا على حق المواطن في الحصول على التعويض قبل أن يخرج من منزله بـ 3 أشهر.

وأشار إلى أن المشكلة في عدم وصول كامل الاعتماد وأن الصرف يتم على مراحل، قد تصل إلى 4 أشهر.

وأوضح أن التقدير الإجمالي الاستشاري لإزالات محور الفريق كمال عامر، يصل إلى مليار و840 مليون جنيه، إلا أن الأموال لا تتوفر دفعة واحدة.

واعترف بأن هناك عجزا كبيرا في العنصر البشري، قائلا: علينا البحث عن حلول بديلة، وبالفعل قمنا بانتداب العديد من القيادات والفرق من رؤساء اللجان والفنيين لتسريع وتيرة الصرف.

وأكد أن المواطن يحصل على فوائد الأموال من الإيداع والصرف.

وتدخل محمد الحسيني، مطالبا بسرعة الصرف، ومتسائلا عن المستفيد من فوائد البنوك، ليرد ممثل الهيئة بأن المستفيد هو المواطن.

وأكد اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن المشروعات القومية التى يتم تنفيذها تلقى استحسان المواطن نسبيا، بسبب إشكالية صرف التعويضات.

وقال: "المواطن ترك منزله، وهناك تأخير في صرف التعويضات، فعلى سبيل المثال محور كمال عامر اخترق شوارع ذات كثافة عالية، وتم الانتهاء من المحور ولاقى استحسان كبير بسبب نقل حركة المرور من الشرق إلى الغرب بمحافظة الجيزة وخلق حالة مرورية جميلة، وتم دفع 1.6 مليار جنيه تعويضات، ولم يتم دفع الباقي وهم 100 مليون جنيه حتى يتم صرف المبالغ المدفوعة من قبل هيئة المساحة للمواطنين".

ونفى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، علمه بإجمالي المبالغ المطلوبة للمحور مقابل التعويضات.