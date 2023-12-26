مساعد وزير التموين يكشف عن آلية اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن اختيار المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/ سلة سلعية بكل محافظة، ووفقاً للكثافة السكانية، ونمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات، ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة، وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وأضاف عشماوي أنه تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة، ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم؛ ضمن المرحلة الأولى، وسبق أن تم وضع حجر أساس مخازن في السويس والأقصر على مدار الشهرين الماضيين؛ ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن إلى أكثر من 4.5 مليار جنيه، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشاري المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية؛ استشاري عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية، وبحضور الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين لشؤون الاستثمار، والمهندس خالد الدجوي رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، ورئيس تنفيذي لقطاع الاستثمارات بشركة أوراسكوم.