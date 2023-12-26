شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة الأزهر تكشف عن تفاصيل كتاب "الصـهيونية العالمية" هدية الشهر للعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنًا مع الأحداث في "غزة ".. تُقدِّم مجلة الأزهر الشريف لقرائها في عددها الحالي، شهر "جمادى الآخرة" لعام 1445هـ، كتاب "الصـهيونية العالمية"، بقلم الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد؛ هدية مع مجلة الأزهر، وذلك انطلاقًا من أن ما يحدث لأهل غـزة ما هو إلا تأكيد للسياسة الصـهـيونية الإرهابية، التي تقتل وتذبح وتبيد وتعمل للقضاء على كل شيء؛ تنفيذًا لرغباتهم النفسية المريضة، واستجابة لدوافعهم الذاتية، وبحثًا عن حلمهم المزعوم.

يشير العقاد في كتابه إلى أن الصـهـيونية حركة هدم وغش وتضليل، ولا مناص لها من ذلك إلا إذا خرجت على طبيعتها، وتخلت عن وجودها؛ لأنها لا تستطيع البناء والتعمير، ولا تستطيع الأمانة والعمل الصريح، لافتًا إلى أن صهيون عاشت من قبل على طوابيرها الخامسة في جميع الأقطار، وليس من طبيعة الطوابير الخامسة أن تعمر طويلًا إذا تفتحت عليها الأنظار.

ويكشف العقاد أن الصهيونية عاشت من قبل على اللعب من وراء الستار بأعمال الصيرفة وأسواق المضاربات، وليس في مقدورها اليوم أن تعيشَ بهذا اللعب المكشوف؛ لأنَّ شئون الثروة ترتبط في العصر الحاضر بأطوار الاجتماع وثورات الأمم وحقوق الطوائف والطبقات، ولا يسهل العبث بها وراء الأبواب وبين الجدران.

ويضيف المؤلف أن الصـهيونية قد عاشت من قبل بالبضاعة التي تسميها "الاضطهاد" وتتجر بها بين اليهود وغير اليهود، فإذا وقع الاضطهاد في العصر الحاضر فهو مشكلة لدويلة إسرائيل قبل أن تكون مشكلة للدول التي تضطهد اليهود، أو تحاول إنقاذهم من الاضطهاد، فإذا هي فتحت أبوابها للمضطهدين فهي مختنقة بالزحام، عاجزة عن إيواء المزدحمين على الأبواب. وإذا هي أغلقت بابًا من تلك الأبواب فقد هدمت دعواها بيديها، وبذرت بذور الفتنة بين رعاياها، وبين اللَّاجئين إليها والمقيمين في غير بلادها، وسيأتي اليوم الذي يعلم فيه الصهيو..نيون كما يعلم غير الصهيونيين أن قيام إسرائيل نكبة عليهم، ونكسة بهم إلى عزلتهم الأولى وعصبيتهم الباطلة التي يعاديهم الناس من أجلها، ويعادون من أجلها كل إنسان لا يحسبونه من خلق الله المرضي عنهم، ولا يدخلونه في عداد "شعب الله المختار".

ويقرر العقاد أنه متى وقفت الصهيونية في جانب من عزلتها وعصبيتها، ووقف العالم كله على سعته في جانب الحذر منها؛ فذلك هو المصير الذي لا مِرَاءَ فيه، وذلك هو الختام.

ويشتمل كتاب الصهـيونية العالمية على 25 مبحثا؛ كالتالي: الصـهـيونية قبل الميلاد، الصهيونية من الميلاد إلى القرن التاسع عشر، الصـهيونية منذ وعد بلفور، الصـهـ يونية العالمية، الصهـيونية العالمية.. جنايتهم على أنفسهم، الصـهـيونية العالمية.. دعوى الاضطهاد، الصـهـيونية العالمية والنبوغ، الصـهـيونية العالمية وطوابيرها الخامسة في ميادين السياسة والاقتصاد، الصـهـيونية العالمية وطوابيرها الخامسة في ميادين الثقافة، الصـهـيونية العالمية وطوابيرها الخامسة في المجالس النيابية، الصهــيونية العالمية وطوابيرها الخامسة في السياسة الشرقية، الصـهـيونية العالمية.. أساليبها في العصر الحاضر (1)، الصهيونية العالمية.. أساليبها في العصر الحاضر (۲)، الصهـيونية العالمية.. أساليبها في العصر الحاضر (3)، عصبية الصهيونية في ميدان الثقافة والسياسة، مصير الصهـيونية العالمية والأسباب الدولية، مصير الصهيونية العالمية ونفوذها المهدد، مصير الصهيونية العالمية وبنيتها المتناقضة، الصهـيونية العالمية.. مصيرهم في أعينهم، مصير الصهـيونية العالمية في أعين أصدقائهم، مصير الصـهيونية العالمية ومقاطعة العرب، الاستعمار الصهيوني، الصهيونية والمستقبل، الصهـيونية العالمية في الختام، تعقيب بروتوكولات حكماء صهيون.



