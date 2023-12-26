شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الزراعة بالقليوبية تواصل حملات التفتيش على مفارش البصل والان مع تفاصيل الخبر
أضافت أن أكبر محافظتين فى إنتاج البصل "الغربية والدقهلية "، حيث إن إنتاج مصر من البصل يكفى السوق المحلى والفائض للتصدير وليست لدينا أزمة فى السلعة وأن الصادرات بريئة من الأزمة فصادرات مصر من البصل هذا العام أقل 100 ألف طن عن العام الماضى نتيجة قرار الحكومة بوقف تصدير البصل.
جدير بالذكر أن يتم زراعة 250 ألف فدان من البصل ويتم حصاد ما يقرب من 3.5 إلى 4 ملايين طن واحتياجاتنا لا تزيد عن 2.5 مليون طن ولا نصدر أكثر من 500 ألف طن إذًا هناك فائض قدره 500 ألف طن وهذه هى الكمية التى يحتكرها بعض التجار بهدف تعطيش السوق فى الفترة من أكتوبر حتى شهر ديسمبر والفترة التى تسبق ظهور العروة التى تأتى من الصعيد لذلك ارتفع سعر البصل فى شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى 40 جنيها وهذا أمر غير مقبول أو معقول بالمرة، حيث تم جمع البصل من المزارعين بسعر 3 و 5 جنيهات ويتم بيعه حاليًا بـ50 جنيه يعنى مكسب 10 أضعاف.
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