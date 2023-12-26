شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعى الكتان خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
1- الكتان منافس ضعيف للحشائش ويرجع ذلك إلى صغر مساحة الورقة ولذلك يجب الاهتمام بمقاومة حشائش الكتان حتى يمكن الحصول على محصول جيد من القش والبذرة.
2- انتشار الحشائش في حقول الكتان تسبب نقصا واضحا في المحصول بالإضافة إلى تقليل قيمة القش عند تسويقه.
3- يصاحب نباتات الكتان الحشائش الحولية الشتوية العريضة الأوراق و كذلك رفيعة الأوراق و من أهم الحشائش التي تصاحب محصول الكتان “الحارة و الصامة و الزمير و السلق و النفل”
4- يجب إجراء عملية النقاوة اليدوية لحشائش الكتان في المراحل الأولى من النمو إذا كانت قليلة حتى لا تحدث أضرار ميكانيكية للنبات و في حالة وجود الحشائش بصورة كثيفة يجب مقاومتها باستخدام مبيد الحشائش ضيقة الأوراق .
5- عندما تكون أطوال النباتات ما بين 12 – 15 سم على الأكثر و ذلك عند وجود نسبة معتدلة من الرطوبة بالأرض حتى يحدث المبيد تأثيره الفعال في مقاومة الحشائش بالإضافة إلى عدم حدوث أضرار لنباتات الكتان .
6- إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي “15 وحدة أزوت" قبل الرية التالية للمحاياة.
7- إعطاء الرية الثانية عقب الانتهاء من التسميد.
8- تضاف جرعة تسميد أزوتى بمعدل 15 كجم قبل كل رية في الأراضي الجديدة وذلك لمدة 5 ريات متتالية خلى بالك: مقاومة الحشائش يدويا أفضل ولاينصح باستعمال مبيدات الحشائش الإ عند ظهورها بصورة وبائية.
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