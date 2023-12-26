شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل الفائزين بمسابقة القرآن فرع ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالبة إيمان وائل أحمد غريب ابنة محافظة الشرقية، الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 350 ألف جنيه، داعيًا لها بمزيد من التوفيق ، حيث شجعها على مواصلة التفوق في دراستها الشرعية بصفة عامة ودراسة التفسير وعلوم القرآن بصفة خاصة ، كونها طالبة بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

كما استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالب يوسف السيد عبد العاطي ابن محافظة الجيزة، الفائز بالمركز الأول في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وعقد له اختبارًا شخصيًّا في حفظ القرآن الكريم بأرقام آياته فلم يخطئ خطأ واحدًا في أي سؤال.

وأكد وزير الأوقاف أن الشيخ يوسف السيد عبد العاطي آية ربانية في الحفظ والإتقان.