شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى : 1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات . 2- منافذ ( فورى ) وكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية 3- الحجز أون لاين عن طريق موقع الحجز الالكتروني أو أبلكيشن التليفون المحمول . 4- مكاتب ببعض من (النوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابات) يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.

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