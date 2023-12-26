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طرق الحصول على تذكرة السفر بالقطارات.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، طرق للحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى :

 

1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات .

 

2- منافذ ( فورى ) وكلاء البيع المنتشرين بكافة محافظات الجمهورية

 

3- الحجز أون لاين عن طريق موقع الحجز الالكتروني أو أبلكيشن التليفون المحمول .

 

4- مكاتب ببعض من (النوادي والجامعات والهيئات القضائية والنقابات)

يمكن حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يوم، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر.

 

انفوجراف 1
انفوجراف 1

انفوجراف 2
انفوجراف 2

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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