شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب حصيلة عدوان إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 شهيدا و382 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار القدرة فى بيان صحفى إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 20.915 شهيدا و54.918 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، معربا عن خشيته أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي هو تكرار للسيناريو الذي نفذه ضد مجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة.

طالب المتحدث باسم الصحة الفلسطينية المؤسسات الأممية بحماية مجمع ناصر الطبي وحماية الطواقم الطبية والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه، مطالبا المؤسسات الأممية بإجراء تدخلات عاجلة تضمن توفير الأدوية والوقود اللازم لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبى أمام حاجة آلاف الجرحى والمرضى.