شكرا لقرائتكم خبر عن السلام على طريقة نتنياهو.. وول ستريت تنشر مقال لرئيس وزراء إسرائيل يطالب بتدمير الفصائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعد فصلاً من فصول ازدواجية المعايير فى الإعلام الغربي وبالأخص وسائل الإعلام الأمريكية ، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو تضمن طرحه لما يراه "السلام الممكن" فى الشرق الأوسط.

ووضع نتنياهو فى مقالته "3 شروط" لما يراه "السلام في المنطقة" وبمقدمتها "تدمير حماس" إضافة إلى تجريد غزة من السلاح ونزع ما أسماه بـ"التطرف" في المجتمع الفلسطيني.

وأدعي نتنياهو فى مقاله إنه بمجرد تلبية هذه المتطلبات الثلاثة، يمكن إعادة بناء غزة وستصبح احتمالات السلام الأوسع في الشرق الأوسط حقيقة واقعة.

وفي دعوته لتدمير حماس، يشير نتنياهو إلى أن قادة حماس تعهدوا بتكرار الهجوم الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر "مرارًا وتكرارًا"، وكتب، "ولهذا السبب فإن تدميرهم هو الرد المتناسب الوحيد لمنع تكرار مثل هذه الفظائع المروعة. وأي شيء أقل من ذلك يضمن المزيد من الحرب وسفك المزيد من الدماء”.

وتعهد نتنياهو "بمواصلة العمل بالامتثال الكامل للقانون الدولي" في تدمير حماس، لكنه أشار إلى صعوبة القيام بذلك، حيث ادعى أن حماس تستخدم في كثير من الأحيان المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية وشدد على أن إسرائيل تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، موضحا الطرق التي قال إنها تفعل ذلك.

وقال نتنياهو إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هذه الخسائر البشرية لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم على استخدام الدروع البشرية. وكتب نتنياهو: “لجعل هذه الاستراتيجية القاسية والسخرية غير فعالة، يجب على المجتمع الدولي أن يلقي اللوم بشكل مباشر على حماس بشأن هذه الخسائر البشرية".

وقال نتنياهو إنه فيما يتعلق بتجريد غزة من السلاح، فإن إسرائيل ستحتاج إلى الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية المهيمنة على غزة، ورفض إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بالإشراف على المنطقة. وتابع إن ذلك سيتطلب إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على محيط غزة وآلية تفتيش على الحدود بين غزة ومصر تلبي احتياجات إسرائيل الأمنية وتمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع.

وقال إنه للقضاء على ما وصفه بالتطرف في غزة، فان التغيير يجب أن يأتي من القيادة وكذلك في ما يتم تدريسه للطلاب في المدارس. وقال إنه يعتقد أن التغيير ممكن

وتأتى مقالته الافتتاحية مع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار فى جميع أنحاء العالم، بعد أن وصل عدد الشهداء في غزة لأكثر من 20 ألف شخص، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين، وتسبب القصف في تسوية جزء كبير من قطاع غزة بالأرض في الغارات الجوية، ويواجه حوالى ربع سكانه "الجوع الشديد".