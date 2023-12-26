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بينهم هاربة من مؤبد.. الداخلية تواصل ضبط وملاحق الهاربين من أحكام قضائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزت وزارة الداخلية في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (مبيض محارة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، مطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا أبرزها "استعراض قوة، قتل، سلاح" والمقضي عليه غيابياً بالحبس 15 سنة والإعدام شنقاً، وضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ) مطلوب التنفيذ عليها بالحبس المؤبد في قضية "قتل عمد".

كما أثمرت الجهود عن ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليها بالحبس 94 سنة في 45 حُكم جزئي بتهم (تبديد، إيصال أمانة)، وكفالات مالية، وضبط (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود) محكوم عليه بالحبس 114 سنة في 72 قضية "مستأنف، جزئي، غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

وضبط (مالك محل ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود) محكوم عليها بالحبس 42 سنة في 28 قضية "جزئي – غرامة" بتهم تبديد، وكفالات مالية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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