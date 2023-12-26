"ضربه بماسورة".. تفاصيل مقتل مسن على يد ابنه في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة المتهم بقتل والده، بسبب إصرار الأب على عمله والإنفاق على أولاده الـ6، ومعاتبته المستمرة له على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم "محمد.ح.س" 42 سنة حلاق، ووالده، على إثرها تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها المتهم "ماسورة" وتعدى على والده، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، بسبب معاتبة والده له على العمل والإنفاق على أولاده الـ6، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.