الحج 2024.. تنويه مهم من شركات السياحة للراغبين في أداء الفريضة هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت غرفة شركات السياحة أنه يجرى تكثيف الجهود لمساعدة المواطنين الراغبين في أداء الحج مع شركات السياحة في التقدم والتسجيل قبل غلق الباب يوم 4 يناير المقبل، استعدادا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج الفائزين.

وناشدت غرفة شركات السياحة - في بيان - جميع الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى الشركات وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما ناشدتهم البعد عن الطرق غير القانونية للسفر حفاظا على حقوقهم، وحذرتهم من اللجوء إلى السماسرة والوسطاء والجهات غير المعلومة ولا موثوقة للسفر معها لأداء الحج .

واتخذ قطاع السياحة عدة إجراءات لمساعدة المواطنين الراغبين في الحج لاختيار الشركة الراغبين في السفر معها بطريقة سليمة، فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا يضم جميع شركات السياحة المرخص لها بتنفيذ رحلات الحج السياحي للمواطنين هذا العام ويهدف الموقع الجديد إلى مساعدة المواطنين بالدخول عليه إذا كان المواطن قد اختار شركة بعينها للحج معها للتأكد من وجود تلك الشركة ضمن الشركات المسجلة على الموقع مما يعني أنه مرخص لها تنظيم الحج، كما يمكن للمواطن الدخول للموقع والبحث عن الشركة أو فروع الشركات الأقرب لمقر سكنه على مستوى الجمهورية والمفاضلة بين أكثر من شركة للمستوى الذي يرغب في أداء الحج السياحي به سواء خمس نجوم أو اقتصادي أو بري.

والموقع يضم أكثر من 5325 ما بين مقرا رئيسيا وكافة الفروع لجميع شركات السياحة بجميع أنحاء الجمهورية ويحمل الموقع الجديد اسم

"شركات العمرة والحج السياحي" وأكدت الغرفة أن الموقع الجديد برعاية وضمان وزارة السياحة والأثار التي تسعى بكل جد إلى ضمان حقوق المواطنين ورعايتهم وتقديم أفضل خدمات لهم من خلال شركات السياحة المرخصة لها بذلك وعنوانه www.hajj.gov.eg.

كما أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة حملة موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بكيفية التقدم إلى شركات السياحة وفروعها والبعد عن السماسرة والوسطاء، كاشفة المخاطر الناتجة عن التعامل مع الوسطاء، وقد استعانت الحملة بعدد من الشيوخ وعلماء الدين منهم الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ رمضان عبد الرازق والشيخ أحمد التركي والداعية الدكتورة نيفين مختار والمدونة والبلوجر الشهيرة بسنت نور الدين، حيث استهدفت الحملة التعريف بالحج السياحي والطرق السليمة للسفر من خلاله التزاما بالقوانين المنظمة لذلك في كل من مصر والسعودية، حرصا على راحة وسلامة المواطنين وصون وحماية حقوقهم وبعدهم عما يؤذيهم في أداء الفريضة، وتعريف المواطنين بالموقع الجديد شركات العمرة والحج السياحي.

وتضم الحملة عددا من الأفلام الدعائية التي تحذر من التعامل مع السماسرة ودعوتهم لضرورة الحجز عن طريق الشركات المصرح لها بالحج وكذلك التعريف بضوابط تقديم المواطنين لأداء فريضة الحج عبر الشركات السياحية.

ودعت الغرفة جميع للمواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام بسرعة التقدم لشركات السياحة قبل يوم 4 يناير المقبل آخر موعد لتسجيل حجاج شركات السياحة استعدادا للقرعة العلنية لاختيار الفائزين.