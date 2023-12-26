المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عددا من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن المنطقة الغربية العسكرية نفذت عددا من الأنشطة والفاعليات المجتمعية لخدمة أبناء المجتمع المدني بنطاق محافظة مرسى مطروح، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدني بالمحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وأنشأت قيادة المنطقة بإنشاء ورفع كفاءة وفرش عدد (3) مدرسة بنطاق مدينة براني، وتوزيع الشنط المدرسية والملابس والهدايا العينية على التلاميذ، كما تم حفر بئر مياه للشرب لخدمة أبناء المنطقة.

وأضاف البيان: بجانب قيام المنطقة بدفع عدد من القوافل الطبية في مختلف التخصصات بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم الدعم والرعاية الطبية والعلاج بالمجان لأبناء القرى والمناطق الحدودية بنطاق المسئولية.

وتابع: فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات الدورية مع العمد والمشايخ والعواقل من أبناء مطروح للوقوف على المشاكل والصعوبات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وخلال تلك الفاعليات نقل اللواء أ/ ح محمد هيثم محمد حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والاهتمام بأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهم.