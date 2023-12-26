الحوار الوطني.. برلماني: المعارضة تطالب بتغيير سياسات لا وزراء وبإصلاح سياسي حقيقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحوار الوطني له أهمية كبيرة؛ فالحوار مخرج مهم لتعديل المسار وتصحيح الأخطاء.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن الحوار الحقيقي هو الذي يحقق أغراضه ويطبق مخرجاته على أرض الواقع، ولا شك أننا في انتظار أن تطبق مخرجات الحوار الوطني بالكامل حتى نستطيع أن نقول إنه حوار مثمر ويجب استمراره وإنه يحقق الأهداف المرجوة منه.

ولفت منصور إلى أن مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية من خلال المرشح الرئاسي السابق فريد زهران، أمر مهم وإيجابي؛ لفتح آفاق سياسية جديدة في المستقبل .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أهم الملفات التي ستهتم بها المعارضة في جلسات الحوار الوطني المستقبلية، إنه أمامنا ٣ ملفات يجب العمل عليها؛ أولاً ملف الإصلاح السياسي، وهذا الملف يتعلق بإصلاحات تشريعية في قوانين الانتخابات؛ لتحقيق مشاركة فعالة وفتح آفاق واسعة أمام العمل السياسي؛ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الحفاظ على فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير واسع، بحيث يمنح فرصة لتحركات المعارضة؛ والأمر الثاني هو ضرورة إجراء انتخابات المحليات، فلا يجب استمرار عدم وجود المحليات بهذا الشكل.

واستطرد منصور بشأن مطالب المعارضة في الحوار، بإصلاح تشريعي في قانون الإجراءات الجنائية وبالأخص في إشكالية الحبس الاحتياطي، قائلاً: إن الإصلاح السياسي أمر في غاية الأهمية؛ لأنه بداية إصلاح للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتحديده الأولويات التي تحتاج إليها مصر في المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أننا في أشد الاحتياج إلى حكومة تتمتع بسياسات خلاقة وحلول لمواجهة الأزمات؛ فالتغيير الحكومي لا يجب أن يكون في الشخصيات، ويجب أن يكون في السياسات؛ لا بد من ابتكار حلول لمواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والقدرة لتحقيق سياسات تنمية في جميع القطاعات على سبيل المثال في قطاع الزراعة؛ هناك إحجام من الفلاحين عن الزراعة، نظرًا لتعرضهم إلى سياسات مجحفة تمنعهم من الاستمرار.. كيف تواجه الحكومة هذه الإشكالية؟

وأضاف منصور: نحتاج إلى تنمية زراعية ودعم المزارعين، ودعم القطاعات التي تمنحنا موارد؛ مثل السياحة، وهذا يتطلب حكومة لديها سياسات وحلول مبتكرة.

وتساءل منصور: أين الاستحقاق الدستوري في التعليم والصحة؟ ولماذا لا تتم الاستفادة من حسابات الصناديق الخاصة في الموازنة؟ كل هذه الملفات وغيرها يجب أن تكون على مائدة الحوار الوطني، وإلا سيكون الحوار مجرد شكل لا أكثر.