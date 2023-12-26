الأوقاف: انطلاق برنامج "الكونيات في القرآن" بـ 1012 مسجد الثلاثاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق البرنامج الدعوي "الكونيات في القرآن الكريم" ضمن نشاط (المنبر الثابت) المشترك مع الأزهر الشريف بجميع المحافظات، (الثلاثاء من كل أسبوع) وذلك خلال شهر يناير 2024م عقب صلاة العشاء في عدد (1012) مسجد.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن موضوعات وأماكن تنفيذ البرنامج، على النحو التالي:

1- الثلاثاء : 2 / 1 /2024م ، عن موضوع: (حديث القرآن الكريم عن خلق الإنسان).

2- الثلاثاء : 9 / 1 / 2024م ، عن موضوع: (حديث القرآن الكريم عن السماوات والأرض).

3- الثلاثاء : 16 / 1 / 2024م ، عن موضوع: (حديث القرآن الكريم عن الجبال).

4- الثلاثاء : 23 / 1 / 2024م ، عن موضوع: (حديث القرآن الكريم عن السحاب والغيث).

الثلاثاء : 30 / 1 / 2024م ، عن موضوع: (حديث القرآن الكريم عن الطير).

وأِشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.