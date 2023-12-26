شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غدا على أغلب أنحاء الجمهورية تمتد للقاهرة..الصغرى بالعاصمة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أمطار متوسطة على مناطق من ( الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد ( قد تكون غزيرة ورعدية مساءً على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على محافظة مطروح ومناطق من جنوب الوجه البحري تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (%40 تقريبا) وتكون خفيفة على مدن القناة وشمال الصعيد بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة .

كما يشهد غدا نشاط رياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر معتدل : مضطرب وارتفاع الموج (2.5:15 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.