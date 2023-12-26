شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن نتيجة التصفيات النهائية للفرع الخامس "ذوو الهِمم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف نتيجة التصفيات النهائية للفرع الخامس (ذوو الهِمم) (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الفائزين فى الفرع الخامس (ذوو الهمم) فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم تشجيعًا وتحفيزًا لهم وتقديرًا لمواهبهم ، وهم:

1. يوسف السيد عبد المعطي السيد من محافظة الجيزة ، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (400) ألف جنيه.

2. إيمان وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية ، الفائزة بالمركز الثاني بجائزة قدرها (350) ألف جنيه.

3. محمد عبد الكريم كامل عطية من محافظة الشرقية، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (300) ألف جنيه.

4. محمد ياسر محمد مرسي من محافظة بني سويف، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (250) ألف جنيه.

5. أحمد محمود أمين إبراهيم من محافظة البحيرة، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها (200) ألف جنيه.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر جائزة تشجيعية للمتسابق محمد جمال عبد العظيم محمد من محافظة بني سويف قدرها 10 آلاف جنيه .

وكان قد استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالبة إيمان وائل أحمد غريب ابنة محافظة الشرقية، الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 350 ألف جنيه، داعيًا لها بمزيد من التوفيق، حيث شجعها على مواصلة التفوق في دراستها الشرعية بصفة عامة ودراسة التفسير وعلوم القرآن بصفة خاصة، كونها طالبة بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

كما استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالب يوسف السيد عبد العاطى ابن محافظة الجيزة، الفائز بالمركز الأول فى الفرع الخامس (ذوو الهمم) فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، وعقد له اختبارًا شخصيًّا فى حفظ القرآن الكريم بأرقام آياته فلم يخطئ خطأ واحدًا فى أى سؤال.

وأكد وزير الأوقاف أن الشيخ يوسف السيد عبد العاطي آية ربانية في الحفظ والإتقان.



