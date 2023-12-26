شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: "المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس" وذلك لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 29/ 12 / 2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 30 / 12 / 2023. وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر 600 مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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