شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الرياضة لم تسلم.. إسرائيل تدمر وتجرف ملاعب والمجمعات الرياضية بغزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت إسرائيل على اليابس والأخضر فى قطاع غزة، منذ أن بدأت هجومها على القطاع فى الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى، حتى الملاعب الرياضية لم تسلم من بطش الاحتلال وجنوده.

وقال مسئول رياضى فى فلسطين لـ"الخليج 365"، إن الاحتلال جرف الملاعب الرياضية فى القطاع، ودمر مجمع اليرموك التاريخى الرياضى الذى تأسس عام 1950

وأكد أن الاحتلال جرف ودمر كل من: "تدمير استاد بيت حانون الرياضى واستاد بيت لاهيا، واستاد اليرموك الرياضى، واستاد فلسطين الرياضى، واستاد غزة الرياضى، واستاد جباليا الرياضي".

وفى حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى عن استشهاد نحو 21 ألف مواطن، وإصابة نحو 54 ألف آخرين، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.



آليات الاحتلال في الملاعب



دبابات الاحتلال في الملاعب الفلسطينية