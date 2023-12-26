شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال 151 شاحنة مساعدات اليوم إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء 151 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول بشمال سيناء- في تصريح صحفي- إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود وغاز الطهي، والمساعدات الغذائية والإنسانية والطبية والأدوية والخيام والبطاطين ومستلزمات المستشفيات الميدانية، بالإضافة إلى إدخال 7 سيارات إسعاف لقطاع غزة.

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