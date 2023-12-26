شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول فلسطينى بارز يثمن دور مصر لوقف العدوان على غزة ومنع التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عالياً الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من أجل وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره وإدخال المساعدات العاجلة، بحسب ما نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

كان حسين الشيخ قد أكد في تصريحات سابقة أن القضية الفلسطينية لن تقتلها طائرات الاحتلال، مشيرا إلى أن الحرب الاسرائيلية على غزة لن تنجح فى القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب يتعرض لإبادة جماعية مطالبا المجتمع الدولى بالتحرك فورا.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، مواقف وأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من قيادات حزب "الليكود" في اجتماع للحزب عُقِد مؤخرًا، بشأن عملهم وجهودهم المبذولة من أجل تسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في اعترافات صريحة وواضحة تكشف عن حقيقة أهداف حرب الإبادة الجماعية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

واعتبرت الوزارة -في بيان- أن هذه الاعترافات صفعة لجميع الدول التي دعمت إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني وما زالت، بحجة "الدفاع عن النفس"، خاصةً أنها تكشف عن مؤامرة خبيثة يُبيتها اليمين الإسرائيلي الحاكم ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته ووجوده، كما أنها تُعَبِّر عن إفشال إسرائيلي مسبق لجميع الجهود والمواقف الدولية التي تدعي الحرص على المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة أن أقوال نتنياهو واعترافاته بشأن دعم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تستدعي موقفًا دوليًا شجاعًا لوقف العدوان فورًا على قطاع غزة، ووقف جريمة التطهير العرقي والتهجير قبل فوات الأوان.