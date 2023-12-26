شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود صندوق مكافحة الإدمان فى برامج التوعية خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، تقريرا عن جهود الصندوق في الأنشطة التوعوية على مدار عام 2023، بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب للتوعية بأضرار الإدمان وكذلك تنفيذ مبادرات لتوعية الفئات المختلفة "العاملين بالجهاز الإداري للدولة والسائقين والحرفيين" بأضرار التعاطي.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة عن أضرار تعاطي المخدرات وتنفيذ أكبر برنامج وقائي لرفع وعى الطلاب بخطورة الإدمان في 9438 مدرسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويعتمد البرنامج على بث رسائل مرئية وفيديوهات توعوية عن أضرار تعاطي المخدرة، أيضا تنفيذ الأنشطة التوعوية داخل 295 كلية بـ 35 جامعة حكومية وأهلية و60 معهد عالي خاص و حكومي على مستوى الجمهورية وشرح آليات عمل الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

ولدى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي "بيوت التطوع " كمقرات للصندوق بجامعات حلوان والقاهرة والزقازيق وسوهاج وجنوب الوادي، لتوعية الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 والتواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة.

كما تم إطلاق سلسلة من المعسكرات التدريبية بعدد 22 معسكر تدريبي لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار المخدرات من خلال استخدام المحتوى المرئي وأيضا تأهيل متطوعي المناطق المطورة وقرى حياة كريمة، وعقد سلسلة معسكرات لتأهيل 3300 شاب وفتاة من المتطوعين لدى الصندوق على تنفيذ برامج التوعية بالمدارس في المحافظات المختلفة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية التي تستهدف التركيز على بعض فئات المجتمع لتوعيتهم بخطورة المخدرات، وعقد 22 لقاءا موسعا بحضور الفئات المختلفة من محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر والشرقية والمنصورة والمنيا والغربية وكفر الشيخ، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الميدانية مثل مبادرة "القرار قرارك " للتوعية بآليات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتنفيذ مبادرات توعوية مثل "فكر ولون واكسب" ومبادرة "بالألوان هنكافح الدخان" بالحدائق العامة في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة منها الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال.