تشغيل خط طيران مباشر بين "شينج ين" الصينية والقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

تبدأ شركة "هاينان" الصينية تشغيل خط طيران مباشر بين مقاطعة شينج ين الصينية ومطار القاهرة الدولي خلال الشهر المقبل، بطائرات سعة 292 راكباً بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة.

وقال كونغ دومينغ المدير التجاري للشركة الصينية، إنه سيتم تشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين المطارات الصينية والمصرية، بهدف التمكن من استيعاب نمو حركة الركاب بين الجانبين.

وأضاف كونغ دومينغ أن الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين ، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.

وأشار كونغ دومينغ إلى الشركة الصينية تعمل على تشغيل خطوط طيران إلى 20 دولة على مستوي على العالم ، أبرزهم إلى كندا وأيطاليا .

ومن جانبه أكد سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للطيران والسياحة، أن الشركة تمكنت من التعاقد مع الشركة الصينية بشأن العمل وكيل لها بداخل السوق المحلي.

وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين فى ظل جاذبية السوق المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على اسواق شرق أسيا مثل الصين ، الذي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة فى زيارة مصر .

يجدر الإشارة إلى أن «هاينان» الصينية تضم 11 شركة تعمل بعدد من المجالات ، وتضم الشركة 260 طائرة من طرازات متنوعة ، هي أكبر شركة طيران خاصة، وهي رابع أكبر شركة طيران من حيث الأسطول في الصين، وتقدم خدمات منتظمة لوجهات محلية ودولية .