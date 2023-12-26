وزير التنمية المحلية: نسعي لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة سعي الوزارة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنظافة العامة بجميع المحافظات، وعدم تراكم القمامة في المصانع أو خارجها والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

وقال وزير التنمية محلية - خلال تفقده اليوم الثلاثاء مصنع تدوير القمامة في بورسعيد لمتابعة سير العمل يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و المحافظ عادل الغضبان - إن الوزارة تسعى إلى إيجاد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في بورسعيد والحفاظ على نظافة الشوارع، وإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، بما يساعد في تحقيق رضا المواطنين من أبناء المحافظة والزائرين من باقي المحافظات عن ملف النظافة.

وتابع وزيرا التنمية والمحلية والزراعة كافة المستجدات الخاصة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي التولد اليومي من القمامة حوالي 750 طناً، كما أن إدارات النظافة بالأحياء هي الجهات المنوط بها إدارة منظومة المخلفات والنظام السائد في عمليات الجمع هو تجميع المخلفات من الحاويات أو الصناديق المنتشرة في الشوارع الرئيسية بالأحياء، أوعن طريق رفع نقاط التجميع التي اعتاد المواطنون إلقاء المخلفات بها، ولا توجد شركات خاصة تقوم بعمليات الجمع والنقل بالمحافظة.

من جانبه أشار وزير الزراعة إلى أهمية توعية المواطنين بمنظومة المخلفات والحفاظ على نظافة الشوارع وعدم إلقاء أي مخلفات خاصةً عند تنفيذ البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة.