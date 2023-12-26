ضبط 48 متهمًا بحوزتهم 47 سلاح ناري و40 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 48 متهمًا، بحوزتهم (2 رشاش – 12 بندقية آلية- 10 بنادق خرطوش – طبنجة - 25 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

كما ضُبط بحوزة المتهمين (17 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو-15 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.