ضبط طالب استولى على أموال مواطنين في الدقهلية بزعم تسفير أبنائهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طالب؛ لقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال 3 أشخاص بالدقهلية بزعم تسهيل سفر انجالهم للخارج.

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز) بقيام (طالب - مقيم بذات العنوان) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالي "عملة أجنبية" بزعم تسفير انجالهم لإحدى الدول الأجنبية وعدم الوفاء بذلك وعدم رد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.