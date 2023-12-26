23 يناير.. الحكم على 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية"، لـ23 يناير؛ للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.