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اكتشفوا علاقتها برجل فعاقبوها.. طبيبة تنهي حياتها في الهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهت طبيبة حياتها قفزا من الطابق الرابع هربًا من احتجاز أشقاءها لها داخل غرفتها بالهرم.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة إخطارًأ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار في ظروف غامضة.

انتقل رجال المباحث الجنائية بقيادة المقدم مؤمن فرج وكيل فرقة الهرم والرائد أحمد عصام، وعُثر على جثة طببية ترتدي ملابسها كاملة بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف خارجي.

اكتشف أشقاء الطبيبة علاقتها بأحد الأشخاص فقرروا احتجازها لتنهي حياتها بتلك الطريقة، وتم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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