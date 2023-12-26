شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده وضباطه خلال المعارك فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 3 من جنوده وضباطه خلال المعارك فى غزة، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالى، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.