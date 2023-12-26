وزارة التعليم: اتخاذ إجراءات منع الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات باتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية، المقرر انطلاقها للفصل الدراسى الأول يناير المقبل، مشددة على أنه يتم تطبيق قانون مكافحة الغش والإخلال به على أى طالب يرتكب مخالفة أثناء أداء الامتحان سواء أعمال شغب أو حيازة التليفون المحمول أو استخدامه فى تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى الامتحانات فى الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، وامتحانات النقل الإعدادى وما يعادله ( المهنية، الرياضية، الصم، المكفوفين)من الثلاثاء 9 يناير حتى الأثنين 15 يناير المقبل وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وامتحانات النقل للتعليم الثانوى من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.