شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: التجارة الداخلية تساهم بـ2 تريليون جنيه من إجمالى الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن منظومة التجارة الداخلية فى مصر ومساهمتها فى إجمالى الناتج المحلى، تصل إلى 2 تريليون جنيه، سواء من تجار الجملة أو التجزئة وكافة الأنشطة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية محمد شردى ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "للحفاظ على منظومة التجارة، ورفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الداخلية، يجب أن يكون لديها عدة مكونات أولها أسواق الجملة، ومناطق لوجستية ومناطق تجارية متنوعة، ومستودعات أو مخازن استراتيجية".

وقال: "اليوم انتهينا من تدشين المرحلة الأولى من المخازن الاستراتيجية، ونتحدث عن مخزن مميكن بالكامل، ومساحته 10 فدان، والمرحلة الأولى كانت 3 مخازن، فى 3 محافظات".

وتابع: "هو ليس مخزن عادى، وإنما نتحدث عن 400 ألف متر مربع، وبالتالى نحن لدينا القدرة على اختيار وتحديد السلع، وحجم الاستثمارات المتوقعة للمخزن الواحد، تصل لـ1.5 مليار جنيه، بسعات تخزينية تصل لـ 750 ألف باليتة".