شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة بسبب القصف الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الاتصالات، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن طواقمها الفنية تعمل على استعادة الخدمات رغم خطورة الظروف الميدانية.

من جانبها، أعلنت شركة أخرى انقطاع الإنترنت، قائلة: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة، تكرر قبل قليل انقطاع الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا فى قطاع غزة".