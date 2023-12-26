شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول: ما يتم تداوله بشأن مقترح توقف إطلاق النار بغزة مقترح أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مصرى مسئول أن ما يتم تداوله بشأن مقترح توقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي وسيتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة من كافة الأطراف، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 81 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.