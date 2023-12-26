شكرا لقرائتكم خبر عن بهجة وفرحة بأرض الحضارة.. احتفال سياح العالم بالكريسماس فى الأقصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء من البهجة والسعادة، احتفل السائحون بليلة عيد الميلاد فى فنادق الأقصر على طريقتهم الخاصة بالزينة والأضواء الحمراء وارتداء الملابس المبهرة وتناول مأكولات عيد الميلاد الشهيرة المعدة بأيدى الطهاة المتميزين فى العمل السياحى داخل فنادق المحافظة.

وفى هذا الصدد استقبل أحد أصحاب الفنادق بالأقصر، أصدقائه من حول العالم للاستمتاع معه وأسرته بليلة عيد الميلاد المبهجة، موضحًا أن الكريسماس هو عيد يحتفل به العالم ويتسم باحتفالات محددة، حيث يشتهر بتزيين شجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص بدلة "بابا نويل" أو ما يطلق عليه "سانتا كلوز"، وتقديم الهدايا للآخرين احتفالًا بهذه المناسبة.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن ضيوفه تم تنظيم حفلة مبهجة بوسط مدينة الأقصر، وعاشوا ليلة سعيدة للغاية على طريقتهم الخاصة وتم تقديم لهم أغانى عيد الميلاد، حيث أن عيد الميلاد هو يوم عطلة يحيى ذكرى ميلاد المسيح، خاصة أنه الوقت المناسب للمسيحيين فى جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا ويحتفلوا بالمسيح ورسالة الحب والسلام والفداء التى يحملها لهم.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتفال بعيد الميلاد كما نعرفه اليوم له جذوره فى التقليد المسيحى، بحسب الكتاب المقدس المسيحى، ولد المسيح فى بيت لحم، وهى بلدة فى فلسطين القديمة، على مر القرون، تطورت التقاليد والعادات المسيحية المختلفة حول احتفالات عيد الميلاد. فى العالم الحديث، يحتفل الناس بعيد الميلاد من قبل العديد من التقاليد الدينية المختلفة، ويُعترف به على نطاق واسع باعتباره وقت الفرح والاحتفال وحسن النية تجاه الآخرين.

فى يوم عيد الميلاد، يحضر الكثير من الناس قداس الكنيسة ويجتمعون مع أحبائهم ويتبادلون الهدايا للاحتفال بالعيد. غالبًا ما يتميز عيد الميلاد بالتقاليد مثل تزيين الأشجار وغناء ترانيم عيد الميلاد وتناول الوجبات التقليدية. أنه أيضًا وقت العطاء والأعمال الخيرية، والوصول إلى المحتاجين وتقديم المساعدة والدعم.