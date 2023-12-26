شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شحن فرنسية تعتزم زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الشحن البحري الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" إنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجياً.

ووفق رويترز، أضافت الشركة في بيان: "عبرت بعض السفن البحر الأحمر، ويستند هذا القرار إلى تقييم متعمق للمشهد الأمني ​​والتزامنا بأمن وسلامة البحارة لدينا".

وقالت: "نضع حالياً خططاً للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس، نراقب الوضع باستمرار، ونحن مستعدون لإعادة تقييم خططنا وتعديلها على الفور حسب الحاجة".