شكرا لقرائتكم خبر عن شركة شحن فرنسية تعتزم زيادة عدد السفن العابرة لقناة السويس تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت شركة الشحن البحري الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" إنها تعتزم زيادة عدد سفنها التي تعبر قناة السويس تدريجياً.
ووفق رويترز، أضافت الشركة في بيان: "عبرت بعض السفن البحر الأحمر، ويستند هذا القرار إلى تقييم متعمق للمشهد الأمني والتزامنا بأمن وسلامة البحارة لدينا".
وقالت: "نضع حالياً خططاً للزيادة التدريجية في عدد السفن التي تعبر قناة السويس، نراقب الوضع باستمرار، ونحن مستعدون لإعادة تقييم خططنا وتعديلها على الفور حسب الحاجة".
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