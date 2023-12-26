"مسكته عريان مع مراتي".. تفاصيل مقتل بائع خضار على يد زوج عشيقته بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أنهى شاب حياة بائع خضار؛ بسبب ارتباطه بعلاقة عاطفية مع زوجته وضبطه عاريا برفقتها في وضع مخل داخل منزل المتهم بدار السلام.

وتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

مباشرة انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب "بائع خضار" مصاب بجروح طعنية أدت للوفاة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة الخاصة بأقرب مستشفى كما تم تحرير محضر بالواقعة.

ويجري رجال المباحث الفحص للوقوف على ملابسات الواقعة والأسباب التي أدت إليها.