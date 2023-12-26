التنمية المحلية: بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في المعالم السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، أن بورسعيد تشهد طفرة في المعالم الترفيهية والسياحية لم تحدث من قبل، نظرا لخطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على أرض بورسعيد؛ التي تهدف في المقام الأول لتوفير كافة سبل الراحة للمواطن من خلال تطوير كافة الخدمات، موجها باستمرار الحفاظ على المستوى الحضاري للحدائق خاصة أنها تمثل واجهة حضارية أمام الزائرين.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بحي الضواحي ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، يرافقه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان.

بدوره، أكد محافظ بورسعيد، أن ساحة المشير طنطاوي بحي الضواحي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق وتفعيل مبادرة حدائق بلا أسوار والتي ساهمت بشكل كبير في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن حديقة المشير طنطاوي تزين حي الضواحي ببورسعيد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع وتضم مقاعد وكشك موسيقى ونافورات ولاند سكيب على أعلى مستوى، موضحا أن تطوير ساحة المشير طنطاوي تأتي استمرارا لخطوات المحافظة نحو الارتقاء بمنظومة السياحة، وفي إطار الاهتمام بإضفاء الطابع الحضاري والجمالي فى المناطق الحيوية والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وباعتبارها تقع في منطقة حيوية، بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوي "البترول سابقا" وشارع الرحاب، وذلك تماشيا مع أعمال التنمية والنهضة التي شهدها الحي فى العديد من المجالات.

وقال محافظ بورسعيد إن الساحة الجديدة بحي الضواحي تضاهي شارع 3/7 في كافة الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة وواحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، وقريبة من الميناء البري الجديد والذي يعد أكبر المشروعات الخدمية التي أقامتها بورسعيد مؤخرا وتشهد إقبالا من المواطنين من مختلف المحافظات.

كما افتتح وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الثالثة بمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، التي نفذت بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية ورافقهم خلالها عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن فخره بمعدل الإنجاز الذي شهدته منطقة فاطمة الزهراء ببورسعيد، التي تحولت لمنطقة حضارية من الطراز الأول، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد ومتابعته الميدانية لسير العمل أولاً بأول.

وفي كلمته، قدم محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي المنطقة بانتهاء التطوير ورفع كفاءة العمارات داخليا وخارجيا، والشوارع والإضاءة، مقدما الشكر لمؤسسة مشكاة نور، التي كان لها الدور الأكبر في عملية التطوير التي تمت بالشراكة مع المحافظة.

وأعرب المحافظ عن سعادته الشديدة بالانتهاء من التطوير الشامل لمنطقة فاطمة الزهراء، التي كانت عبارة عن عشوائيات في السابق، إلا أن الدولة أقامت بها مساكن على مستوى عالٍ، وأعادت رفع كفاءتها بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور، وقامت بصيانات داخل الوحدات السكنية، بالإضافة إلى التطوير الخارجي للعمارات لإظهارها بمظهر أفضل، إلى جانب تطوير شوارع منطقة فاطمة الزهراء وتزويدها بأعمدة إنارة جديدة، بعد أن كانت المنطقة تضج بالعشوائيات لتصبح بيئة صالحة للحياة الكريمة.

وأكد عادل الغضبان ضرورة الحفاظ عليها وتعليم الأبناء والأحفاد كيفية الاهتمام بالنظافة والنظام والتعليم والسلوك القويم، مشيرا إلى أن المستهدف هو توفير أجواء جيدة للأطفال والطلبة تضمن لهم حياة أفضل.