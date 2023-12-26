رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب "الارتفاع القياسي" للأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنينى:

كشف هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وقال ميلاد خلال في مداخلة هاتفية بقناة الحدث اليوم، مساء الثلاثاء، إن أسعار الذهب تعيش حالة غير مسبوقة من حيث الأسعار وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21، مبينا أن هناك عدة أسباب وراء عدم استقرار أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال المصريين على الشراء بشكل كبير بهدف الاستثمار في الذهب، وهذا السلوك يؤدي إلى رفع الأسعار، إضافة إلى الحروب فى منطقة الشرق الأوسط ، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع سعر الذهب عالميا بشكل غير مسبوق.

وأكد ميلاد، أن قرار حظر نشر أسعار الذهب، سيُسهم بشكل أو بآخر في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "من الوارد أن يصل جرام عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه".

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