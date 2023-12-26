شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات قدمتها الحكومة للمزارعين فى مجال الرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري العديد من الخدمات للمزارعين بهدف النهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذائى على مر السنين والذى يعد ضمن أولويات الأمن الاستراتيجى للدول.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الخدمات التى قدمتها الدول للمزارعين:

1- تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الادارة خلال الفترة الماضية أدي لنجاح منظومه الري في مواجهه الطلب غير المسبوق علي مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالى.

2- كافة المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا فى مجال المياه تهدف لخدمة المزارعين فى المقام الأول.

3- تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتطهير المساقى الخصوصية.

4- تأهيل 7186 كيلومتر من الترع منها 3100كيلومتر بمراكز حياه كريمة.

5- تنفيذ شبكات للصرف المغطى ، وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية.

6- التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، ومنطقة تجريبية رائدة بأسوان.

7- مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والحمام والمحسمة.

8- تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأهالي واحة سيوة.

9- 1470 منشأ للحماية من السيول ، وتطهير سنوي لـ 117 مخر سيل، ومتابعة دائمة من غرف العمليات ومراكز الطوارئ.

10- إصدار قانون الموارد المائية والري الجديد ولائحته التنفيذية.