شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عباس: ما يجرى على الأرض الفلسطينية أكثر من حرب إبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن ما يجري على الأرض الفلسطينية هذه الأيام أكثر من كارثة، وأكثر من حرب إبادة، ولم يشهد الشعب الفلسطيني مثل هذه الحرب حتى في نكبة 48، مؤكدا أن ما يحدث الآن في غزة أبشع بكثير مما حدث في نكبة 1948.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الاعتداء ليس فقظ على غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضا، مشددا على أن ما قتل في غزة أكثر من 20 ألف ومفقود تحت الانقاض أكثر من 7 آلاف وقد يصلون إلى 10 آلاف، وهناك حوالى 60 ألف جريح.

وشدد على أن ما يجرى أمر بشع ويحدث امام أعين دول العالم وعلى رأسها أمريكا، وأنه كلما حاول العالم ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوقفوا الحرب تتصدى أمريكا بالفيتو، لافتا إلى أن أمريكا ترفض وقف القتال.

وذكر أبو مازن، ان خسائر غزة ليست فقط في الشهداء ولكن البيوت والمساجد والمدارس والشوارع والحارات كلها أبيدت، مردفا: "من يذهب إلى غزة لا يعرف غزة الآن".

وأوضح أن جيش الاحتلال والمستوطنون يعتدون يوميا على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس، معلقا: "إسرائيل تقول أنها تدافع عن نفسها وهو كلام غير منطقي وغير مقبول ولا يقبله أي عقل".