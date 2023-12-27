شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن نتيجة الفرع الثانى فى المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الثاني ، حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية ، في المسابقة العالمية الثلاثين

للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهم :

1. عبيد الله أبو بكر من دولة النيجر، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (500) ألف جنيه.

2. أنور إبراهيم من دولة غانا، الفائز بالمركز الثاني بجائزة قدرها (400) ألف جنيه.

3. نادية سعيد أحمد من دولة النرويج، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (250) ألف جنيه.

4. نور الدين حسن عبد الله من دولة الكاميرون، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (200) ألف جنيه.