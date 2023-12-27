شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح للوقاية من حرائق الدفايات فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجة الحرارة، يستعين بعض المواطنين بالدفايات الكهربائية، والتى كثيرا ما تتسبب فى اندلاع حرائق بالشقق ناتجة عن ماس كهربائى. ولتفادي اندلاع الحرائق، يجب اتباع أسس وقواعد السلامة: -التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله. -افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات. -عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس. -صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى. -التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة. - لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. -تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم. -تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة. -تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق. -عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

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