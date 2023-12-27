رئيس "برلمانية المصري الديمقراطي": هذه أولوياتنا خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح سيد:

قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحوار الوطني له أهمية كبيرة إذ يعتبر مخرجًا مهمًا لتعديل المسار وتصحيح الأخطاء.

وأضاف "منصور" في تصريحات لمصراوي، أن الحوار الحقيقي هو الذي يحقق أغراضه ويطبق مخرجاته على أرض الواقع، ولا شك أننا في انتظار أن تطبق مخرجات الحوار الوطني بالكامل حتى نستطيع أن نقول أنه حوار مثمر ويجب استمراره وانه يحقق الأهداف المرجوة منه.

ولفت منصور إلى أن مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية من خلال المرشح الرئاسي السابق فريد زهران أمر مهم وإيجابي لفتح آفاق سياسية جديدة في المستقبل.

وعن أهم الملفات التي ستهتم بها المعارضة في جلسات الحوار الوطني المستقبلية، قال "منصور" إنه أمامنا عدد من الملفات من الضروري العمل عليها، مثل:

الأول: ملف الإصلاح السياسي وهذا الملف يتعلق بإصلاحات تشريعية في قوانين الانتخابات لتحقيق مشاركة فعالة وفتح أفاق واسعة أمام العمل السياسي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الحفاظ على فكرة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل غير واسع بحيث يمنح فرصة لتحركات المعارضة.

الثاني: ضرورة إجراء الانتخابات المحليات فلا يجب استمرار عدم وجود المحليات بهذا الشكل.

وأشار إلى أننا في أشد الاحتياج لحكومة تتمع بسياسات خلاقة وحلول لمواجهة الأزمات، فالتغيير الحكومي لا يجب أن يكون في الشخصيات ويجب أن يكون في السياسات.

وأضاف منصور: نحتاج لتنمية زراعية ودعم المزارعين، ودعم القطاعات التي تمنحنا موارد مثل السياحة وهذا يتطلب حكومة لديها سياسات وحلول مبتكرة.

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